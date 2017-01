Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Bad Vilbel (pta022/20.01.2017/19:05) - Dem Vorstand der Youbisheng Green Paper

AG i. I. liegen Informationen vor, wonach ihre Tochtergesellschaft in Hong Kong

ein Urteil des Amtsgerichts Nan-An in China erwirkt hat, wonach die

Tochtergesellschaft Quanzhou Guige Paper Co. Ltd. in China verpflichtet ist,

Auskünfte zu erteilen. Das Gericht soll das Urteil an die Tochtergesellschaft

der Youbisheng Green Paper AG in China zugestellt haben. Nach dem Urteil hat die

Quanzhou Guige Paper Co. Ltd. in China der Gui Xiang Industry Co. Ltd. in

Hongkong unter anderem alle Finanz- und Rechnungsberichte seit der

Firmengründung zur Einsichtnahme und zur Erstellung von Kopien bereitzustellen.

In dem Urteil wird festgehalten, dass die Gui Xiang Industry Co. Ltd.

Gesellschafterin der Quanzhou Guige Paper Co. Ltd. in China ist.



Die Gui Xiang Industry Co. Ltd. in Hongkong hat von ihrem Auskunftsrecht nach

Informationen des Vorstands der Youbisheng Green Paper AG noch keinen Gebrauch

gemacht.



Außerdem liegen dem Vorstand unbestätigte Informationen vor, wonach das

zumindest ehemals dem Youbisheng-Konzern gehörende Fabrikgelände in China

abgeriegelt sei und Fremde keinen Zutritt hätten. Die chinesische

Tochtergesellschaft des Youbisheng-Konzerns sei hoch verschuldet. Sämtliche

Vermögen stünden unter Arrest der Banken. Der Betrieb laufe jedoch weiter. Die

Produktionskapazität sei um 50% gesunken im Vergleich zu 2013. Zwei

Produktionsanlagen würden wechselseitig laufen. Die Zahl der Mitarbeiter habe

sich auf 170 reduziert.



Die Informationen zur operativen Tätigkeit sind nicht verifiziert und deshalb

mit entsprechender Vorsicht zu behandeln.



Inwiefern Rechte durchgesetzt oder eine Kontrolle über die chinesische

Tochtergesellschaft wiedererlangt werden kann, ist weiterhin unklar.



(Ende)



Aussender: Youbisheng Green Paper AG i. I.

Adresse: Frankfurter Straße 14b, 61118 Bad Vilbel

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Dipl.-Kfm. Rolf Birkert

Tel.: +49 6221 64924-0

E-Mail: ir@youbisheng-greenpaper.de

Website: www.youbisheng-greenpaper.de



ISIN(s): DE000A2BPG14 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr

in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1484935500518



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJanuary 20, 2017 13:05 ET (18:05 GMT)