Commerzbank senkt Nemetschek auf 'Hold' und Ziel auf 60 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Nemetschek nach dem Besuch der Fachmesse Bau von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 68 auf 60 Euro gesenkt. Der Bausoftware-Hersteller dürfte von 2017 bis 2019 eher auf Wachstum statt auf Margensteigerungen setzen, weshalb er mit Blick auf die Profitabilität vorsichtiger werde, schrieb Analyst Malte Räther in einer Studie vom Freitag. Der Experte reduzierte seine mittel- und langfristigen Annahmen, weil die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie für Vertrieb und Marketing höher ausfallen dürften als ursprünglich erwartet. Kurzfristig mangele es der TecDax-Aktie an positiven Kurstreibern.

HSBC senkt Hapag-Lloyd auf 'Reduce' - Ziel hoch auf 19 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Hapag-Lloyd von "Hold" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 16,50 auf 19,00 Euro angehoben. Analyst Parash Jain begründete sein negatives

Oddo Seydler hebt Capital Stage auf 'Buy' und Ziel auf 7,15 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo Seydler hat Capital Stage von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 6,90 auf 7,15 Euro angehoben. Durch die Übernahme von Chorus Clean Energy ergäben sich für den Solar- und Windparkbetreiber erhebliche strategische Vorteile, schrieb Analyst Stephan Wulf in einer Studie vom Freitag. So könne Capital Stage sein Produktportfolio breiter aufstellen und besser neue Märkte adressieren. Wulf erhöhte seine Gewinnprognosen (Ebit) für 2017 und 2018.

Deutsche Bank hebt Ziel für Commerzbank auf 6,50 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Commerzbank-Aktie vor Zahlen zum vierten Quartal von 6,00 auf 6,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Geldhaus dürfte große Fortschritte bei der Steigerung der Eigenkapitalquote gemacht haben, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer Studie vom Freitag. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2019 und 2020.

Jefferies hebt Ziel für Deutsche Post auf 30 Euro - 'Hold'

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktie der Deutschen Post von 25 auf 30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Umsatz im europäischen Paketgeschäft sollte sich dank der Übernahme von Konkurrent UK Mail 2017 fast verdoppeln und auch der Gewinn deutlich steigen, schrieb Analyst David Kerstens in einer Studie vom Freitag. Allerdings werde die Aktie schon mit einem Aufschlag zur Branche gehandelt.

Jefferies hebt Ziel für Bayer auf 125 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bayer von 115 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Unmittelbar nach Donald Trumps Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl seien die Anleger wieder optimistischer für die großen Pharmaunternehmen geworden, schrieb Analyst Jeffrey Holford in einer Branchenstudie vom Freitag. Allerdings hätten Trumps jüngste Aussagen zu niedrigeren Medikamentenpreisen zuletzt etwas belastet. Bayer gehört zu Holfords bevorzugten Pharmatiteln.

Bernstein hebt Ziel für Evonik auf 33 Euro - 'Outperform'

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Evonik von 32 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Reaktion auf die gestiegenen Butadien-Preise habe er seine Gewinnprognose (Ebitda) für 2017 um 5 Prozent erhöht, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer Studie vom Freitag. Die Aktie des Spezialchemiekonzerns sei im Vergleich zu den Wettbewerberpapieren ungerechtfertigterweise unterbewertet.

DZ Bank erhöht fairen Wert für HeidelbergCement - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für HeidelbergCement von 95 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Mittelfristplanung des Baustoffherstellers trotze geopolitischen Unsicherheiten und sorge für Kursfantasie, schrieb Analyst Matthias Volkert in einer Studie vom Freitag. Selbst wenn es nicht zu einem Mauerbau an der mexikanischen Grenze kommen sollte, sei der Konzern ein klarer Profiteur des "Trump-Programms" zum Infrastrukturausbau.

Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Wacker Chemie - 'Sell'

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Wacker Chemie von 71 auf 97 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Analyst Nils-Peter Gehrmann erhöhte in einer Studie vom Freitag seine Gewinn- und Umsatzprognosen für die Jahre 2016 bis 2018, da die Geschäfte des Spezialchemiekonzerns besser als gedacht liefen. Nach der jüngsten Rally sei dies jedoch wohl schon im Aktienkurs berücksichtigt. Die Anteilsscheine seien weiterhin recht hoch bewertet.

Morgan Stanley hebt Ziel für Kion auf 58 Euro - 'Equal-weight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Kion von 54 auf 58 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal-weight" belassen. Die Unsicherheit um die Margenschwäche bei Dematic werde sich noch einige Zeit halten, schrieb Analyst Ben Uglow in einer Studie vom Freitag. Er rechnet für 2018 mit einer Marke von 10 Prozent. Die Aktie des Gabelstaplerherstellers hält er für fair bewertet.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/he

AXC0190 2017-01-20/21:35