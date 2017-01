Das Unternehmen Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO:4502) ("Takeda") hat heute die Abgabe eines Barübernahmeangebotes durch seine hundertprozentige indirekte Tochtergesellschaft Kiku Merger Co., Inc. für alle im Umlauf befindlichen Stammaktien von ARIAD Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:ARIA) ("ARIAD") zu 24,00 pro Aktie bekannt gegeben. Das Übernahmeangebot wurde im Zusammenhang mit dem Vertrag und dem Plan für einen Unternehmenszusammenschluss unterbreitet, den Takeda und ARIAD am 9. Januar 2017 mitgeteilt hatten.

Nach erfolgreichem Abschluss des Übernahmeangebotes werden die Aktionäre von ARIAD pro ARIAD-Stammaktie 24,00 US-Dollar in bar abzüglich der gültigen Absatzsteuer und ohne Zinsen erhalten. Nach dem Aktienkauf aus dem Übernahmeangebot wird ARIAD eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft von Takeda sein.

Am 19. Januar 2017 (Eastern Time) hat Takeda bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) ein Tender Offer Statement auf Formular TO eingereicht, das die Bedingungen des Übernahmeangebotes enthält. Zusätzlich reichte ARIAD bei der SEC (US-Börsenaufsichtsbehörde Securities an Exchange Commission) eine begründete Stellungnahme auf Formular 14D-9 ein, die die Empfehlung des ARIAD-Vorstands zur Annahme des Übernahmeangebotes durch die Aktionäre und zur Andienung ihrer Aktien enthält.

Sofern das Übernahmeangebot nicht verlängert wird, läuft es am Mittwoch, dem 15. Februar 2017, 23:59 (Eastern Time, US-Ostküstenzeit, 05:59 MEZ) aus. Der Abschluss des Übernahmeangebotes unterliegt handelsüblichen Vertragsbedingungen einschließlich der Übernahme einer Anzahl von Aktien, die zusammen mit Aktien, die dann Takeda gehören (falls vorhanden), die Mehrheit der ausgegebenen Aktien darstellen, sowie dem Ablauf oder der Beendigung der Wartefrist gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act.

Kopien des Kaufangebotes, des dazugehörigen Begleitschreibens und anderer Materialien im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot können kostenlos bei dem Informationsagenten MacKenzie Partners, Inc. unter der gebührenfreien Rufnummer 800-322-2885 oder unter (212) 929-5500 angefordert werden. Der Treuhänder für das Übernahmeangebot ist Computershare Trust Company, N.A.

Über Takeda Pharmaceutical Company

Takeda Pharmaceutical Company Limited ist ein global tätiges, forschungs- und entwicklungsorientiertes Pharmaunternehmen, das sich für bessere Gesundheit und eine bessere Zukunft für Patienten einsetzt, indem es wissenschaftliche Erkenntnisse in lebensverändernde Medikamente umwandelt. Takeda konzentriert seine Forschungsbemühungen auf Onkologie, Gastroenterologie, Impfstoffe und mit dem Zentralnervensystem zusammenhängende Therapiebereiche. Takeda führt sowohl intern als auch über Partner Forschungs- und Entwicklungsaufgaben aus, um dadurch bei Innovationen an vorderster Front zu bleiben. Neue innovative Produkte, insbesondere in der Onkologie und Gastroenterologie, sowie seine Präsenz auf Wachstumsmärkten sind der Grund für das Wachstum von Takeda. Mehr als 30.000 Mitarbeiter setzen sich bei Takeda für die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten ein und arbeiten in über 70 Ländern mit Partnern im Gesundheitswesen zusammen. Zusätzliche Informationen zu Takeda stehen auf der Website des Unternehmens unter www.takeda.com zur Verfügung.

Zusatzinformation

Diese Pressemeldung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Kaufangebot noch eine Aufforderung dar, Wertpapiere zu verkaufen. Takeda und seine hundertprozentige Tochter Kiku Merger Co., Inc. haben bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission ("SEC") ein Tender Offer Statement auf Formular TO eingereicht, das ein Kaufangebot, ein Begleitschreiben und andere Dokumente im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot enthält. ARIAD hat bei der SEC auf Formular 14D-9 eine begründete Stellungnahme zu dem Übernahmeangebot eingereicht. Takeda, Kiku Merger Co., Inc. und ARIAD beabsichtigen, diese Dokumente den Aktionären von ARIAD zur Verfügung zu stellen. Investoren und Aktionäre sollten diese Einreichungen sorgfältig lesen, da sie wichtige Informationen zu dem Übernahmeangebot enthalten. Diese Dokumente können kostenlos auf der Webseite der SEC unter www.sec.gov angefordert werden. Das Kaufangebot und die dazugehörigen Materialien können auch bei dem Informationsagenten des Übernahmeangebotes kostenlos angefordert werden.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Angaben

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf Takeda, ARIAD und die geplante Übernahme von ARIAD durch Takeda, die beträchtlichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse sich wesentlich von denjenigen unterscheiden könnten, die durch solche Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese zukunftsgerichteten Angaben enthalten normalerweise vorausschauende Angaben, die von zukünftigen Ereignissen oder Bedingungen abhängen oder sich darauf beziehen und Worte wie "glauben", "planen", "davon ausgehen", "prognostizieren", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "Strategie", "Zukunft", "Chance", "könnte", "wird", "sollte", "könnte", "Potenzial" oder ähnliche Ausdrücke enthalten. Zukunftsgerichtete Angaben in diesem Dokument enthalten unter anderem Angaben über mögliche Vorteile der geplanten Übernahme, erwarteten Zuwachs bei Erträgen und Wachstumsraten, Pläne von Takeda und ARIAD, Ziele, Erwartungen und Absichten, finanzielle Bedingungen, Betriebs- und Geschäftsergebnisse von Takeda und ARIAD, Produkte von ARIAD, Pipeline-Assets von ARIAD und den voraussichtlichen Zeitpunkt des Übernahmeabschlusses. Risiken und Unsicherheiten bringen unter anderem Risiken mit sich, hinsichtlich der Erfüllung von Bedingungen zum Abschluss der Übernahme (einschließlich dem Versäumnis, erforderliche gesetzliche Genehmigungen einzuholen) innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt, einschließlich Unsicherheiten darüber, wie viele der Aktionäre von ARIAD ihre Aktien im Übernahmeangebot andienen werden und der Möglichkeit, dass die Übernahme nicht zum Abschluss kommt; Risiken unter Bezug auf die Fähigkeit, die erwarteten Vorteile der Übernahme zu realisieren einschließlich der Möglichkeit, dass die erwarteten Vorteile aus der geplanten Übernahme nicht oder nicht innerhalb des erwarteten Zeitraums realisiert werden; das Risiko, dass die Unternehmen nicht erfolgreich integriert werden; Störungen der Transaktion machen es schwieriger, die Geschäfts- und Betriebsbeziehungen aufrecht zu erhalten; negative Auswirkungen dieser Bekanntgabe oder des Vollzugs der geplanten Übernahme auf den Marktpreis der Stammaktien und die Betriebsergebnisse von Takeda; erhebliche Transaktionskosten; unbekannte Verpflichtungen; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten und/oder gesetzlichen Maßnahmen in Bezug auf die geplante Übernahme; andere Geschäftsauswirkungen einschließlich der Auswirkungen von Industrie, Markt, Wirtschaft, politischen oder gesetzlichen Bedingungen; künftige Wechselkurse und Zinssätze; Änderungen in Steuer- und anderen Gesetzen, Vorschriften, Raten und Richtlinien; künftige Geschäftskombinationen oder Veräußerungen; die Unsicherheiten im Bereich Forschung und Entwicklung einschließlich der Fähigkeit der Beibehaltung und Steigerung des Umsatzwachstums für die Produkte von ARIAD trotz wachsender Herausforderungen durch Wettbewerb, Rückerstattungen und Wirtschaftslage; ob und wann die Anwendung der von ARIAD hergestellten Medikamente für alle Indikationen oder zusätzliche Indikationen für Pipeline-Assets von ARIAD von Behörden eingetragen werden; ob und wann die FDA oder andere zuständige gesetzliche Behörden solche Anwendungen genehmigen werden, die von der Bewertung des Nutzen-Risiko-Profils abhängen, das in den übermittelten Wirksamkeits- und Sicherheitsinformationen enthalten ist; Entscheidungen durch die FDA oder andere gesetzliche Behörden hinsichtlich Etikettierung oder anderer Angelegenheiten, die sich auf die Verfügbarkeit oder das kaufmännische Potenzial der Produkte von ARIAD und der Pipeline-Assets von ARIAD auswirken könnten; Wettbewerbsentwicklungen. Andere Faktoren, die zu einer Abweichung zwischen tatsächlichen und erwarteten Ergebnissen führen können, sind im Statement zum Übernahmeangebot auf Formular TO und anderen von Takeda und Merger Sub eingereichten Dokumenten des Übernahmeangebotes enthalten.

Viele dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Takeda. Sofern es die geltenden Gesetze nicht anders erfordern, lehnt Takeda jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung der in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen als Ergebnis neuer Informationen oder künftiger Ereignisse oder Entwicklungen ab.

