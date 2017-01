Berlin (ots) - Seine Worte waren eine hingeworfene Beleidigung all derer, die jemals in der amerikanischen Hauptstadt Politik gemacht haben, gleich welcher Partei sie auch angehörten. Für welche Überzeugung sie auch einstanden. Trumps Worte waren auch eine Beleidigung Barack Obamas. Da war kein Respekt, kein einziges Fünkchen Demut - und sicher auch kein Zweifel daran, dass er jedes Wort dieser Rede selbst geschrieben hat.



OTS: Berliner Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/100787 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_100787.rss2



Pressekontakt: Berliner Zeitung Redaktion Telefon: +49 (0)30 23 27-61 00 Fax: +49 (0)30 23 27-55 33 bln.blz-cvd@berliner-zeitung.de