US-Präsident Trump will bereits am Samstag die CIA aufsuchen. Sie ist vermutlich die größte Herausforderung für ihn.

Nach seiner heftigen Kritik an den Geheimdiensten plant der künftige US-Präsident Donald Trump einem Insider zufolge für Samstag einen Besuch bei der CIA. Das sagte ein Mitglied seines Teams am Donnerstag. Aus Geheimdienstkreisen verlautete, bei dem Besuch in Langley nahe der Hauptstadt Washington wolle Trump den neuen Behördenchef Mike Pompeo vereidigen. Dies könnte sich allerdings verzögern, weil der Senat die Personalie noch billigen muss. Trump tritt am Freitag die Nachfolge von Barack Obama an. Das Verhältnis zwischen ihm und den Nachrichtendiensten ist gespannt: Er hatte ihnen in der vergangenen Woche Nazimethoden vorgeworfen. Hintergrund ist die Veröffentlichung eines unbestätigten Berichtes, wonach Russland kompromittierendes Material über den Immobilienmilliardär gesammelt hat. Trump hat dies scharf zurückgewiesen und Geheimdienstler für die Veröffentlichung verantwortlich gemacht. Trump traf bereits am Donnerstag für die Feierlichkeiten zur ...

