Aktientipp: Porsche - 26 Prozent Rabatt auf Volkswagen

Mit 237 778 Fahrzeugen hat Porsche 2016 sechs Prozent mehr Autos verkauft als im Vorjahr. Der Wachstumsmarkt China bescherte den Schwaben sogar zwölf Prozent plus und die Hoffnung auf noch bessere Geschäfte 2017. Für Porsche-Aktien sind solche Aussichten gut, aber nur ein Argument unter mehreren. Denn mit den Flitzern aus Zuffenhausen haben sie nur noch indirekt zu tun: Der Autohersteller Porsche ist nur eine von zwölf Marken im Volkswagen-Konzern. Von dem wiederum liegen 52,2 Prozent der Stammaktien in den Händen der Porsche Holding SE - und davon können Anleger Vorzugsaktien (ohne Stimmrecht) kaufen. 22,8 Milliarden Euro ist das VW-Aktienpaket wert, das Porsche gehört.

Es gewinnt an Wert, seitdem sich VW mit den US-Behörden im Abgasskandal geeinigt hat. Die Marktkapitalisierung von Porsche beträgt aber nur 16,9 Milliarden Euro, wenn die im Familienbesitz befindlichen Porsche-Stammanteile genauso gerechnet werden wie die börsennotierten Vorzüge. Wer Porsche kauft, bekommt Volkswagen mit 26 Prozent Rabatt. Zudem stecken in Porsche noch 1,3 Milliarden Euro Nettoliquidität und zehn Prozent Anteil an der amerikanischen Inrix, Spezialist für Verkehrsapplikationen. Dass der Bundesgerichtshof im Dezember eine Milliardenklage von US-Hedgefonds gegen Porsche abgewiesen hat, verringert die Prozessrisiken, die als Folge der Übernahmeschlacht zwischen VW und Porsche in den Jahren 2005 bis 2009 bestehen.

Anleihetipp: Australdollar - Rohstoffrendite von weit unten

An Australien scheiden sich die Geister. Während Pessimisten, zu denen auch die Regierung in Canberra zählt, aus Angst vor einem konjunkturellen Rückschlag beim großen Nachbarn China und Protektionismus des Handelspartners USA das Ende des 25-jährigen Wirtschaftsbooms befürchten, gibt es auch hoffnungsvolle Signale. Sie kommen vom Rohstoffmarkt. So ziehen die Preise für die wichtigsten australischen Exportgüter Eisenerz, Öl und Erdgas seit Monaten an. Sogar Kohle wurde zuletzt deutlich teurer. Die australische Wirtschaft dürfte damit weiterhin mit einer Jahresrate von mindestens zwei Prozent wachsen. Mit rund 40 Prozent, gemessen an der Wirtschaftsleistung, gehört Australien im internationalen Vergleich ...

