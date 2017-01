Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Pfizer +0,22% auf 31,77, davor 9 Tage im Minus (-5,68% Verlust von 33,61 auf 31,7), Hypoport -3,23% auf 86,61, davor 7 Tage im Plus (13,22% Zuwachs von 79,05 auf 89,5), BT Group +1,24% auf 382,99, davor 6 Tage im Minus (-4,82% Verlust von 397,48 auf 378,32), bet-at-home.com 0% auf 90, davor 5 Tage im Plus (9,4% Zuwachs von 82,27 auf 90), Metro-0,13% auf 31,93, davor 5 Tage im Plus (3,28% Zuwachs von 30,95 auf 31,97), Klöckner -0,53% auf 12,165, davor 5 Tage im Plus (4,4% Zuwachs von 11,71 auf 12,23), Dow Jones +0,48% auf 19827,2, davor 5 Tage im Minus (-1,11% Verlust von 19954,3 auf 19732,4), Oberbank AG VZ 0% auf 54,71, davor 4 Tage im Plus (3,23% Zuwachs von 53 auf 54,71), Manz -2,22% auf 35,2, davor 4 Tage im Plus (9,09% Zuwachs von 33 auf 36),...

