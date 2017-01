Die USA haben einen neuen Präsidenten. Trump will direkt loslegen - und als einen der ersten Schritte die Handelspolitik komplett neu ausrichten. Wer kann ihn stoppen?

Viel Einarbeitungszeit möchte sich Donald Trump nicht gönnen. Noch gar nicht Richtung im Weißen Haus angekommen, will der künftige Präsident die Krankenversicherung Obamacare beerdigen - und die Handelspolitik der USA kräftig überarbeiten. Importe aus China sollen mit einer hohen Strafsteuer versehen werden, die Freihandelsabkommen NAFTA und TPP neuverhandelt oder aufgekündigt werden. Und - sollte die WTO protestieren - der Abschied aus der Welthandelsorganisation eingeleitet werden.

"Eine solche neue Ära des Protektionismus wäre für die Weltwirtschaft negativ", sagt Jeremy Lawson, Chefvolkswirt von Standard Life Investments. Er hofft, dass Trumps "aggressive Rhetorik" nur Drohgebärden sind, "um US-Unternehmen einen besseren Zugang zu ausländischen Märkten zu verschaffen und Anreize für die Produktion im Heimmarkt zu setzen".

Doch so ganz überzeugt ist auch Lawson - wie viele aus der Ökonomenzunft - nicht mehr. "Es besteht ein erhebliches Risiko, dass Trump meint, was er sagt."

America first, ist bekanntlich die Devise. Das heißt: Gemacht wird nur, was Jobs und Wohlstand in den USA schafft. Die Stärkung der heimischen Industrie soll gelingen, in dem das, was in den Vereinigten Staaten konsumiert wird, auch größtenteils dort hergestellt wird. "Wir werden zwei einfache Regeln befolgen", versprach Donald Trump bei seiner Antrittsrede am Freitagmittag. "Kauft amerikanische Produkte und stellt Amerikaner ein."

Die Außenhandelsstrategie von Donald Trump hat damit - das zeigen auch die Strategiepapiere seines Übergangsteams - nur ein Thema: die Abschottung. "Unfaire Handelspraktiken" und "unfaire Importzölle" möchte die neue Regierung demnach den Kampf ansagen. Das Mittel dazu: die Handelspartner mit eigenen Importzöllen zu bestrafen.

