Folgende Unternehmen hatten in den "Hello bank! 100" gestern deutlich höhere Handelsumsätze als sonst. Einige Begründungen finden sich in den Kommentaren, nicht alles weiss man: Manz, Lenzing, Ambarella, Commerzbank, Nestlé, Aixtron, Polytec, SAP, Münchener Rück, Lufthansa. Zur Animation Companies im Artikel Aixtron Mitglied in der BSN Peer-Group Deutsche Nebenwerte Show latest Report (20.01.2017) Aktuelle Kommentare Brich | BRICH63: Aixtron-Ceo geht nach geplatzter Übernahme von Bord Düsseldorf, 20. Jan (Reuters) - Nach der geplatzten Übernahme durch einen chinesischen Investor wirft Aixtron Chef Martin Goetzeler das Handtuch. Nach vierjähriger Amtszeit verlasse der ehemalige Osram -Manager den angeschlagenen...

