Intuit hat im 1. Quartal 2017 den Umsatz um 9,1% auf 778 Mio $ gesteigert und dabei den Verlust leicht auf 30 Mio $ gesenkt. Traditionell ist aber das 3. Geschäftsquartal bei Intuit das stärkste. So nutzten in der Steuersaison 2016 fast 34 Mio Menschen TurboTax für ihre Steuererklärung, ein Anstieg um 12% im Vergleich zu 2015. Das Segment Consumer Tax erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von knapp 2 Mrd $, was einem Anteil von 42% am Gesamtumsatz entspricht. TurboTax ...

