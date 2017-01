Berlin (ots) - EU-Kommission will sich Monsanto-Übernahme "sehr, sehr genau ansehen" Bayer muss bei der geplanten Übernahme von Mosanto mit Widerstand aus Brüssel rechnen. "Das neue Unternehmen hätte ja einen enormen Einfluss auf das Saatgut- und Pestizidgeschäft und auf die Bauern", sagte EU-Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis dem Tagesspiegel (Samstagausgabe).



