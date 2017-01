Bremen (ots) - Abwehrspieler Janek Sternberg verlässt den SV Werder und wechselt mit sofortiger Wirkung zum ungarischen Erstligisten Ferencváros Budapest. Der 24-Jährige wird beim Hauptstadtklub Ungarns auf den deutschen Trainer Thomas Doll sowie auf Ex-Werderaner Oliver Hüsing treffen, der bereits im Sommer von der Weser an die Donau gewechselt war.



"Wir sind froh, nun auch bei Janek eine Lösung gefunden zu haben, die für alle Parteien passt. Er hat sich hier stets professionell verhalten, wir wünschen ihm für die Zukunft viel Erfolg", so Frank Baumann, Geschäftsführer Sport. Sternberg wechselte im Sommer 2013 vom Hamburger SV in die U 23 der Grün-Weißen.



Durch gute Leistungen in der 3. Liga schaffte der in Bad Segeberg geborene Linksverteidiger in der Saison 2014/15 den Sprung in den Bundesliga-Kader. In dieser Spielzeit brachte es Sternberg dann nur noch auf zwei Einsätze im deutschen Oberhaus.



