Trump ist ein unpopulärer Populist. Doch Massendemos, wie derzeit landesweit stattfinden, werden den neuen US-Präsidenten Donald Trump nicht einschüchtern. Seine Gegner müssen das Erfolgsrezept der Tea-Party kopieren.

Der Widerstand hat begonnen - energisch, lustig, laut und was das Wichtigste ist: friedlich. 500.000 Demonstranten in Washington, Zigtausende in New York, in Chicago und Seattle. Hier rebellieren nicht nur linke Grüppchen, die üblichen Verdächtigen aus dem autonomen Spektrum. Nein, hier macht die Mitte der Gesellschaft mobil: alt, jung, weiß, schwarz und alles, was dazwischen fällt.

Mit seiner düsterpopulistischen Antrittsrede, seinem nationalistischen Manifest, hat Donald Trump in ein Wespennest gestochen. Einen Präsidenten, der Amerika kaputt redet, will die Mehrheit des Landes nicht haben. Trump ist ein unpopulärer Populist. Für die Regierungen Europas, denen angst und bange wird, wenn sie die fremdenfeindlichen Tiraden des neuen Machthabers in Washington hören, ist das eine gute Nachricht. Der amerikanische Präsident hat zwar eine Mehrheit im Parlament, aber er führt eine Regierung ohne breites Mandat.

Und doch ist die Gefahr groß, dass der Widerstand versandet. Dass die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...