Obwohl wichtige Termine auf der Agenda standen, zeigte sich der Markt hiervon unbeeindruckt. Der DAX schloss bei 11630 Punkten auf Wochensicht kaum verändert. Lesen Sie in dieser Ausgabe zudem die aktuellen Analysen zu Commerzbank, Infineon, Bauer, Hugo Boss, Aurubis, Gold und Platin.

der DAX stand am Ende der 3. Kalenderwoche bei 11630 Punkten. Nach einem Schlusskurs am Freitag vor einer Woche bei 11629 Punkten stieg der Index in der Woche vom 16. bis 20. Januar um einen Zähler oder 0,0 Prozent an. Es war eine weitere Woche ohne Fortschritte, obwohl mit der EZB-Sitzung, dem Verfall der Januar-Optionen und der Ernennung Donald Trumps zum US-Präsidenten einige Termine auf der Agenda standen, die den Markt bewegen konnten. Aber das taten sie nicht.

Der DAX habe am Freitag einen neuen Versuch unternommen, die Marke von 11630 Punkten zu überwinden. Der deutsche Leitindex sackte aber wieder direkt auf 11600 Punkte ab. Vielleicht könne die Amtseinführung Donald Trumps den Markt ab Montag in der einen oder anderen Richtung in Schwung bringen. Ab Februar bekomme der DAX jedenfalls auch saisonal gesehen ...

