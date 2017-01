Die Finanztochter des Linde-Konzerns ist in diesen Tagen ebenfalls an den Kapitalmarkt getreten. Insgesamt wurde ein Emissionsvolumen von einer Mrd. Euro in Form einer Unternehmensanleihe platziert (WKN: A19BT2). Die Anleihe wird mit 0,25 Prozent p.a. verzinst und soll am 18.01.2022 zurückbezahlt werden. Das Wertpapier wird mit einem Kurs von 100,04 gehandelt, woraus eine Rendite von 0,24 Prozent ...

