LIEBEROSE (dpa-AFX) - In einem Geflügelmastbetrieb in Brandenburg sind wegen der Vogelgrippe 45 000 Puten getötet worden. Das teilte der Landkreis Dahme-Spreewald am Sonntag mit. Seit Anfang vergangener Woche seien in dem Betrieb in der kleinen Stadt Lieberose immer mehr Tiere gestorben. Daraufhin wurden die Kadaver vom Landeslabor auf Vogelgrippe getestet - das Friedrich-Löffler-Institut bestätigte schließlich den hochaggressiven Virustyp H5N8. Seit Anfang November häufen sich in Deutschland und anderen europäischen Ländern die H5N8-Fälle. Hunderttausende Vögel wurden getötet. Für den Menschen gilt das Virus als ungefährlich./rus/DP/he

