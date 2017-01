Die Hochzeit ist der schönste Tag des Lebens. Doch was, wenn sie ins Wasser fällt? Abhilfe naht, zeigt unsere Glosse. Der Zurich-Konzern bietet jetzt eine Hochzeitsversicherung an: ein überfälliges Produkt - mit Haken.

Der schönste Tag im Leben ist die Hochzeit. Während das Ehegelübde unwichtiger wird, werden die Feiern immer bombastischer. Sagten die Eltern noch im Technischen Rathaus "Ja", gilt heute bei vielen Verlobten: Es darf ein bisschen mehr sein. Man heiratet schließlich nur einmal.

Die Konkurrenz ist groß. Die sinnliche Kollegin lud in die Bauernscheune, der joviale Schulfreund ins Rhein-Château. Jetzt sind wir dran, so der Gedanke, und schwuppdiwupp ist die romantische Bröckelkapelle in den Abruzzen gefunden, deren weiser Pfarrer für einen fünfstelligen Betrag die Tür aufsperrt.

Viele Frischvermählte bereuen die Kosten später. Oft schon auf der Feier, wenn sich die Kollegin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...