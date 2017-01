Berlin (ots) -



Julia Nagel war freudig überrascht: "Da kommen wir zum ersten Mal auf die Grüne Woche, und dann gleich so eine Freude!" Die 21-jährige Krankenschwester aus Cottbus ist die 100.000. Besucherin der Grünen Woche. Hajnalka Horváth und Zsuzsa Lukács vom Agrarmarketing-Centrum (AMC) des Partnerlandes Ungarn begrüßten Julia und ihren Freund David Krollick am Messe-Nordeingang mit einem Geschenkkorb und einem großen Blumenstrauß. Ungarische Stelzenläufer mit Klarinette, Trommel und Steckenpferd sorgten für den optischen und akustischen Rahmen. Für die beiden Gäste war damit die Grundlage für einen ereignisreichen Sonntagsausflug gelegt. Am meisten interessierten sie sich für die kulinarische Vielfalt der Länder der Welt, oder wie sie es ausdrückten, "was es essenstechnisch so alles gibt".



