Anlegern drängt sich der Verdacht auf, dass die Anfangseuphorie an Wall Street und Co. nur ein Strohfeuer ist - und die Kurse nun sinken werden. So erlebten Börsianer es schon oft bei republikanischen Präsidenten.

Ein paar Punkte rauf, fast ebenso viele Punkte wieder runter - keine Frage, die Begeisterung an den Weltbörsen ist verflogen. Als sich die Amerikaner am 8. November für Donald Trump als 45. Präsidenten entschieden, schossen die Kurse tagelang nach oben. Rasch setzte sich die Erkenntnis durch, dass Trumps Konjunkturprograme - wenn sie denn kommen! - die Ausgabefreude der Konsumenten und die Gewinne der Unternehmen beflügeln werden.

Doch inzwischen wollen die Anleger Taten sehen. Und weil diese (noch) nicht kommen und auch noch gar nicht kommen können - Trump ist ja erst seit Freitag im Amt - erlahmte die Kauffreude rasch wieder. Anleger stellen sich inzwischen ...

