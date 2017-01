Berlin (ots) - Die Schönefelder Chaostage gehen weiter. Damals wie heute mutet das Projekt BER wie ein Schwarzes Loch an - wie jenes astronomische Phänomen, das Materie anzieht und auf Nimmerwiedersehen verschwinden lässt. Manager, Planer, Politiker, die mit dem BER zu tun hatten, wurden abgesetzt, Versprechungen, Pläne, Zusagen zu den Akten gelegt. BER - Friedhof der Lügen und Vertuschungen. Er ist zu einem Verliererthema geworden. Wer sich damit befasst, begibt sich in Gefahr.



