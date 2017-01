Pilbara Minerals Ltd. (ASX: PLS; WKN: A0YGCV; ISIN: AU000000PLS0) gab vor kurzem bekannt, dass das Vergabeverfahren zur Konstruktion und zum Aufbau der Produktionsanlagen auf Pilbaras Pilgangoora Lithium- und Tantalprojekt abgeschlossen ist. Damit nimmt das Unternehmen einen weiteren bedeutenden Schritt auf dem Weg zur kommerziellen Produktion von Lithium. Das Projekt wurde an den australischen Ingenieursdienstleister RCR Tomlinson vergeben und hat ein geplantes Auftragsvolumen von 138 Mio. AUD. Als Kostenobergrenze wurden in dem Vertrag 148 Mio. AUD fixiert, sodass sich das Kostenrisiko für Pilbara Minerals in einem vertretbaren Rahmen hält und auch im Rahmen der in der Machbarkeitsstudie anvisierten Kosten bleibt. RCR Tomlinson und seine Subunternehmer haben große Erfahrung in der Planung und Errichtung von Prozessanlagen in der Erzverarbeitung. Durch den Vertragsabschluss zum Aufbau einer Produktionsanlage, welcher 2 Millionen Tonnen Lithium- und Tantal haltiges Erz pro Jahr verarbeiten wird, bleibt Pilbara Minerals mit seinem ambitionierten Zeitplan auf Kurs, sodass das erste Erz zur Lithiumgewinnung voraussichtlich im Dezember 2017 kommissioniert werden kann. Das erste Lithiumkonzentrat soll dann im ersten Quartal 2018 verschifft werden. Der Vertrag mit RCR Tomlinson umfasst zwei Abschnitte: In einem ersten Vertragsabschnitt soll in den nächsten zwei Monaten ein detaillierter Projektplan erstellt und der genaue Umfang der Arbeiten...

