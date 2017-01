Der Dax fällt vor dem Börsenstart in Frankfurt wieder unter die Marke von 11.600 Punkten. Experten sehen Potenzial für Kursgewinne. Trotz politischer Unsicherheiten könnten positive Wirtschaftsdaten dafür sorgen.

In der neuen Woche wird das Wohl und Wehe des Dax abermals in Großbritannien und den USA bestimmt. In London entscheidet der Supreme Court wegen des Brexits, in Washington beginnt die erste Arbeitswoche des neuen US-Präsidenten Donald Trump.

Gerade auch Börsianer an den New Yorker Märkten treibt um, welche konkreten Weichenstellungen der Immobilien-Mogul nach seinen Ankündigungen im Wahlkampf vornimmt. In seiner kämpferischen Antrittsrede bekräftigte Trump am Freitag die Devise "Amerika zuerst" und pochte auf Erhalt und Ausbau von Produktion und Arbeitsplätzen in den USA.

Die Wall Street reagierte verhalten, unmittelbar nach der Rede gaben die Indizes einen Teil ihrer moderaten Gewinne ab. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging schließlich 0,5 Prozent höher bei 19.827 Punkten aus dem Handel, S&P-500 und Nasdaq gewannen jeweils 0,3 Prozent. ...

