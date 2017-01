Begehen Finanzbeamte Fehler, können sie selbst einen bestandskräftigen Steuerbescheid noch ändern - allerdings nicht immer. Außerdem: Änderungen des Vornamens bereiten Probleme. Die Steuer- und Rechtstipps der Woche.

Steuerbescheid - Fehler geht zulasten des Fiskus

Finanzbeamte nehmen sich das Recht, auch bei eigentlich nicht mehr zu ändernden, sogenannten bestandskräftigen Steuerbescheiden noch etwas zu korrigieren. Dabei berufen sie sich auf offenbare Unrichtigkeiten, die - ähnlich wie Schreib- und Rechenfehler - jederzeit berichtigt werden dürften. In einem aktuellen Fall hatte eine Frau in ihrer Steuererklärung zwar rund 25 500 Bruttolohn eingetragen. Ihre Finanzbeamtin berücksichtigte aber nur den von einem Arbeitgeber automatisch übermittelten Lohn, gut 13 000 Euro. Dieser Fehler fiel der Beamtin erst fast anderthalb Jahre später auf. Sie sah darin eine offenbare Unrichtigkeit: Die übermittelten Daten seien ohne Prüfung übernommen worden. Daher könne sie den Fehler noch korrigieren. Jüngst hatte bereits das Finanzgericht Düsseldorf eine Korrekturmöglichkeit angenommen (VI R 38/16). Die Revision am Bundesfinanzhof dazu läuft (BFH, VI R 38/16). Diese Entscheidung beruhte vor allem darauf, dass der Finanzbeamte dort die Steuererklärung insgesamt nicht überprüft, sondern nur ein automatisches Prüfverfahren genutzt hatte. Im aktuellen Fall hatte die Finanzbeamtin jedoch durchaus andere Posten in der Steuererklärung gestrichen und verändert. Daher stellte sich das Finanzgericht Köln hinter die Steuerzahlerin: ...

