FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.01.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 24.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.01.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 24.01.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
WIN XETR DE000A0CAYB2 DIEBOLD NIXDORF INH.O.N. 1.710 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.01.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 24.01.2017.
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