Green Swan Capital (Börsenkürzel: GSW) hat die endgültigen Ergebnisse für sein jüngstes Bohrprogramm in seiner Liegenschaft in Sudbury (Ontario) vorgelegt. Dabei fielen die Werte für Kobalt im Rahmen des Industriedurchschnitts aus. Auf Kobalt legt das Unternehmen auch seinen Fokus, um sich als Lieferant für die Elektroautoindustrie zu positionieren. Allerdings waren die Goldwerte etwas niedriger. Hier hätten wir uns mehr gewünscht, damit die Aktie einen Schub erhält. Das Management plant nun zügig weitere Explorationsarbeiten. Das Papier (ausführlich in Ausgabe 191) bleibt als Kobalt-Play ein reizvoller Hot Stock mit Sicht von 12 Monaten.

UNSERE HANDLUNGSEMPFEHLUNG FINDEN SIE IN AUSGABE 194

Bildquelle: Green Swan Capital

