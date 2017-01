"Wie können Energieversorgungs-Unternehmen zukunftsfähige Geschäftsmodelle entwickeln, um Kunden zu binden und sich gegenüber dem Wettbewerb zu positionieren?" Mit dieser Frage beschäftigte sich der Fachkongress "Neue Geschäftsfelder in der Energiewirtschaft", der am 17./18.01.2017 in Leipzig stattfand. Eine Lösung: Abgrenzung vom Wettbewerb durch Kooperationen mit Assistance-Dienstleistern. Ein Ergebnis, zu dem auch eine kürzlich veröffentlichte Studie der Energieforen Leipzig kommt.

