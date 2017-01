Wir sind zwar Mitte Dezember bei Endeavour Mining im Musterdepot ausgestiegen, beobachten den Wert jedoch weiter ganz genau. Denn Endeavour plant bis 2019 über 900.000 Unzen Gold zu produzieren. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,1 Mrd. CAD hat man durchaus Luft nach oben. Jetzt kam über die Medien das Gerücht hoch, dass sich Endeavour in Fusionsgesprächen mit der Barrick Gold-Tochter Acacia Mining befinde. Barrick hält an der in Afrika tätigen und in London notierten Gesellschaft knapp 64%. In einer Pressemitteilung bestätigte Endeavour die Gespräche. Jedoch spielte man die Bedeutung herunter und spricht davon, dass es Usus in der Branche sei, Optionen abzuwägen. Ein Zusammenschluss würde zumindest auf dem Papier Sinn ergeben. Beide Firmen sind in etwa gleich groß, wobei Acacia noch über eine höhere Marktkapitalisierung verfügt. Auch operativ würde man sich gut ergänzen. Endeavour ist primär in Westafrika, Acacia in Ostafrika aktiv. Die Assets beider Gesellschaft produzieren Gold zu unter 1.000 US-Dollar und haben ein durchweg solides Kostenprofil.

Bildquelle: Endeavour Mining

