Hiab, ein Teil von Cargotec, wird 15 elektrische MOFFETT E4 Mitnehmstapler an die Behrens-Wöhlk-Gruppe liefern. Cargotec hat den Auftrag im ersten Quartal des Jahres 2017 verbucht. Üblicherweise beträgt der Wert eines Auftrags von dieser Größe 0,5 Millionen Euro.

Für Hiab ist dies der bislang größte Einzelauftrag weltweit für die MOFFETT E-Serie von Mitnehmstaplern. Die MOFFETT E-Serie ist der erste Mitnehmstapler der Welt, der mit einer Lithiumionen-Batterie betrieben wird und völlig emissionsfrei ist. Er ist ideal, um Waren im Aussen- und im Innenbereich zu transportieren, zum Beispiel in Warenlagern und Verteilerzentren. Der leise Betrieb der MOFFETT Mitnehmstapler der E-Serie macht ihn ideal für Lieferungen in der Nacht und in Wohngebiete, wo ein niedriger Geräuschpegel von höchster Bedeutung ist.

Die Behrens-Wöhlk-Gruppe, als einer der bedeutendsten Großhändler für Holz und Bauelemente und eines der führenden Logistikunternehmen in Deutschland, ist ein langjähriger Kunde von Hiab. Bereits in den 1990er Jahren hat dieses innovative Unternehmen seinen ersten MOFFETT Mitnehmstapler gekauft und betreibt heute 110 Geräte. Jetzt wurde ein neuer Meilenstein in der erfolgreichen Partnerschaft erreicht.

Karlheinz Haefele, Leiter Logistik, Behrens-Wöhlk-Gruppe sagt: "Wir handeln auf zukunftsorientierte Weise und benötigen Partner, die zuverlässig und zugleich innovativ sind. Wir teilen mit Hiab eine sehr erfolgreiche Partnerschaft, indem wir einen Fuhrpark an MOFFETT Mitnehmstapler in unserem Unternehmen betreiben und uns auch in Zukunft auf unsere starke Partnerschaft verlassen. Für Unternehmen wie uns spielen natürlich auch sparsame und umweltfreundliche Technologien eine wichtige Rolle. Mit dem Kauf der elektrischen MOFFETT E4 Mitnehmstapler wollen wir in neue Geschäftsbereiche eintreten."

Stephan Hoppe, Head of Sales, Truck Mounted Forklifts bei Hiab Germany, ist auf die erfolgreiche Partnerschaft stolz. "Unser innovatives Produktportfolio passt perfekt zur Behrens-Wöhlk-Gruppe mit ihrer starken Ausrichtung auf zukunftsorientierte Technologien und Partnerschaft."

Die Lieferung der MOFFETT E4 Mitnehmstapler ist ab April 2017 geplant.

Hiab ist der weltweit führende Anbieter von Geräten für den Ladungsumschlag auf der Straße. Kundenzufriedenheit ist unsere oberste Priorität. Die rund 3 000 Mitarbeiter/-innen von Hiab produzieren Hochleistungsprodukte und Dienstleistungen, die rund um den Globus die Anforderungen der Kunden erfüllen. Unser Produktsortiment umfasst HIAB-Ladekrane, JONSERED-Forst- und Recyclingkrane, LOGLIFT-Forstkrane, MOFFETT-Mitnehmstapler, MULTILIFT-Wechselgeräte sowie Ladebordwände der Marken DEL, WALTCO und ZEPRO. www.hiab.com (http://www.hiab.com).

Hiab ist ein Teil von Cargotec. Der Gesamtumsatz von Cargotec (Nasdaq Helsinki: CGCBV) lag 2015 bei etwa 3,7 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 11.000 Mitarbeiter. www.cargotec.com





