Paris - Die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly" eine Aktienanleihe (ISIN DE000PR2FPA4/ WKN PR2FPA) auf die Aktie der Deutschen Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) vor.Am Ende habe es keine Überraschung bei den Strafen im US-Hypothekenskandal gegeben. Das Bußgeld belaufe sich auf 7,2 Milliarden Dollar für die Deutsche Bank und bedeute damit die höchste Strafzahlung, die jemals gegen ein einzelnes Kreditinstitut verhängt worden sei. Neben 3,1 Milliarden Dollar Bußgeld stünden Entschädigungszahlungen an getäuschte Kunden von 4,1 Milliarden Dollar zu Buche, die über einen Zeitraum von fünf Jahren erfolgen sollten. Im Vergleich zu den einmal im Raum stehenden 14 Milliarden Dollar scheine die Bank mit einem blauen Auge davongekommen zu sein. Dennoch belaste der geschlossene Vergleich das Ergebnis des letzten Quartals 2016 mit knapp 1,2 Milliarden Dollar, so Vorstandschef John Cryan in einem Brief an die Mitarbeiter.

Den vollständigen Artikel lesen ...