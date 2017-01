Im Anlegerbrief 39/2015 hatten wir ausführlich über die Transformation der Tomorrow Focus AG und die Implikationen für die Aktie berichtet und den Wert auf unsere Watchlist gesetzt. Mittlerweile ist die Fokussierung auf das Tourismusgeschäft abgeschlossen, was mit einer Umfirmierung in HolidayCheck Group AG einherging. Der Kurs hat von dem Umbau noch nicht profitiert, doch die Chancen für eine positive Performance sind gestiegen.

Aus einem diversifizierten Internetkonzern ist mit dem Umbau ein Spezialist für das Online-Tourismusgeschäft entstanden. In diesem Sektor besitzt die Gruppe mehrere wichtige Assets, u.a. mit HolidayCheck und zoover die größten Hotelbewertungscommunities im deutschsprachigen Raum bzw. in den Benelux-Ländern. Mehr als 600 Tsd. Hotels und über 6 Mio. Bewertungen finden sich allein auf HolidayCheck. In den ersten neun Monaten 2016 hat das Unternehmen mit den Angeboten einen Umsatz von 84,6 Mio. Euro (+1,3 %) und ein operatives EBITDA von 2,9 ...

