Köln - Die zuletzt im Publikumsfondsbereich kräftig expandierende Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) hat ihr Team zum Jahresbeginn weiter ausgebaut, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Alexander M. Sträßer (43), der über langjährige Erfahrungen im Fixed Income-Handel sowie in der erfolgreichen Steuerung von Handels-Prozessen verfügt, bringt seine Expertise seit 01.01.2017 in den neu zu schaffenden Bereich Trading & Settlement der Gesellschaft ein.

