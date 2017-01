Bei der Commerzbank nehmen die Umbaupläne langsam Gestalt an. Das gilt insbesondere für das Firmenkundengeschäft. Im neu strukturierten Segment wurden die bisherige Mittelstandsbank und der Bereich Corporates & Markets zusammengeführt. Das nun dafür verantwortliche Vorstandsmitglied Michael Reuther hat via Interview in der Börsen-Zeitung hier schon mal ein Wachstumsziel ausgegeben. Wie Reuther erklärte, will sich der ...

