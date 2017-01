Frankfurt - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) verabschiedete sich am Freitag mit einem leichten Kursgewinn in Höhe von 0,29% auf 11.630 Zähler ins Wochenende, so die Analysten der Helaba. Einerseits könne festgestellt werden, dass sich die Konsolidierung fortsetze und andererseits die Unsicherheiten an den Finanzmärkten, im Hinblick auf die Politik des neuen US-Präsidenten Trump, weiter anhalten würden.

