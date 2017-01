Die Anschuldigungen der Klage, von der man am Freitag erfahren habe, würden derzeit geprüft, sagte eine Credit Suisse-Sprecherin am Montag auf Anfrage von AWP. Die Bank geht aber davon aus, dass diese unbegründet seien. In gleichen Zusammenhang wird auch die Deutsche Bank von den jüdischen Wohlfahrtsorganisationen in Florida ...

