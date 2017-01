FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche will ihre Finanzierungsstruktur optimieren und eine Euro-Anleihe begeben. Die Anleihe soll Laufzeiten von 4,75 sowie 7 und 10 Jahren haben, teilte der Bonner Konzern am Montagvormittag mit. Die genauen Konditionen der Anleihe würden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

Diese Emission folge einer grundsätzlichen Entscheidung der Deutschen Telekom, T-Mobile US weiter bei der Optimierung ihrer Finanzierungen zu unterstützen, erklärte das Unternehmen. Deutsche Telekom plant, zusätzliche besicherte, konzerninterne Darlehen von bis zu 4 Milliarden US-Dollar an T-Mobile US auszureichen. Dies umfasse auch die Finanzierungsvereinbarung über 0,66 Milliarden US-Dollar vom Dezember 2016. Diese Finanzierungslinie würde es T-Mobile US ermöglichen, bestehende Verbindlichkeiten teilweise zu refinanzieren.

January 23, 2017

