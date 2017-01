Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-01-23 / 10:07 *msg life mit erfolgreicher Produktivsetzung bei HUK-COBURG* *- Erster Bestandskunde nimmt gesamte JEE-basierte msg.Life Factory * *in Betrieb* *- Zum Einsatz kommt auch die neue JEE-Mathematik msg.Life Product* (Leinfelden-Echterdingen, den 23. Januar 2017) - Die msg life ag hat bei dem langjährigen Bestandskunden HUK-COBURG Lebensversicherung AG (HUK-COBURG, Coburg) kurz nach dem Jahreswechsel das JEE-basierte Bestandsverwaltungssystem msg.Life Factory einschließlich der mathematischen Produktkomponente msg.Life Product (msg.LP) und der Vertragskomponente msg.Life Contract (msg.LC) erfolgreich in Produktion genommen. Damit setzt die HUK-COBURG als erster msg life Bestandskunde die gesamte msg.Life Factory, inklusive der beiden zentralen Komponenten msg.LP und msg.LC, als rein JEE-basiertes System ein. Gemäß dem überaus anspruchsvollen Zeitplan konnten die Arbeiten im entsprechenden Einführungsprojekt nach nur einem knappen Jahr Laufzeit abgeschlossen werden. Mit der jetzigen Einführung bildet die HUK-COBURG ihr zukünftiges Neugeschäft im Rahmen der festgelegten Produkte vollständig mit der neuen Produktkomponente msg.LP ab. In Zusammenhang mit dieser modernen Lösung erwartet msg life auch weiterhin den Gewinn von Kunden. So ist die vielversprechende Vertriebspipeline für die msg.Life Factory unter anderem darauf zurückzuführen, dass potentielle Kunden mit msg.LP noch flexibler und schneller in ihrem jeweiligen Produktdesign auf die substantiellen Herausforderungen der auch weiterhin andauernden Niedrigzinsphase reagieren können. msg life hat die Komponente msg.LP gezielt auf Basis JEE in serviceorientierter Architektur (SOA) entwickelt. Dies gilt auch für alle anderen Komponenten der msg.Life Factory, die bereits länger in der JEE-Version vorliegen und von diversen Kunden eingesetzt werden. Mit msg.LP steht inzwischen die gesamte msg.Life Factory als rein JEE-basiertes System den Bestands- und Neukunden für den produktiven Einsatz zur Verfügung. Der fachliche Leistungsumfang von msg.LP ist im deutschsprachigen Raum marktführend und deckt auch internationale Anforderungen ab. In Kombination mit der msg.Life Factory, dem modernsten Bestandsverwaltungssystem für Lebensversicherungen in Europa, bietet msg.LP eine im Lebensversicherungsmarkt einzigartige Flexibilität und Effizienz auf Grundlage modernster Werkzeuge und Methoden. Alle genannten Lösungen wurden darüber hinaus erfolgreich in die gemeinsame Versicherungsplattform der msg-Gruppe, die msg.Insurance Suite (msg.I-Suite), integriert. Mit msg.I-Suite steht erstmals ein einheitlicher Industriestandard für alle Sparten der Versicherungswirtschaft zur Verfügung. Die Plattform umfasst und integriert alle notwendigen fachlichen Systemkomponenten für ein Versicherungsunternehmen. Die zugrundeliegende Komponentenarchitektur zeichnet sich durch einen hohen End-to-End-Vorfertigungsgrad aus, ermöglicht eine leichte Integration bestehender Lösungskomponenten und gewährleistet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten bei hoher Releasefähigkeit und niedrigem Pflegeaufwand. *Über HUK-COBURG Lebensversicherung AG* Die HUK-COBURG-Lebensversicherung bietet Risikolebensversicherungen, Kapitalversicherungen, Rentenversicherungen, fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherungen, Berufsunfähigkeits-, Unfall- und Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherungen an. Im Jahr 2015 lagen die Beitragseinnahmen der HUK-COBURG-Lebensversicherung bei 670 Mio. Euro. Sie gehört zur HUK-COBURG Versicherungsgruppe, die mit über elf Millionen Kunden der große Versicherer für private Haushalte mit traditionell preisgünstigen Angeboten ist. Mit Beitragseinnahmen 2015 von 6,6 Milliarden Euro zählt sie zu den zehn größten deutschen Versicherungsgruppen. Traditioneller Schwerpunkt ist die Kfz-Versicherung: Mit 10,7 Millionen versicherten Fahrzeugen ist sie der größte deutsche Autoversicherer. In der privaten Haftpflicht- sowie in der Hausratversicherung belegt sie Platz zwei. Die HUK-COBURG mit Sitz in Coburg beschäftigte Ende 2015 insgesamt rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. *Über msg life * Als Teil der unabhängigen, international agierenden msg-Unternehmensgruppe gehören die msg life ag und ihre Tochterunternehmen zu den führenden Software- und Beratungsunternehmen für die europäische Versicherungsbranche. Das Leistungsspektrum reicht von Standardsoftware über Consulting-Dienstleistungen bis hin zur Übernahme des IT-Betriebs (Cloud-Lösungen). Die msg life Gruppe mit Hauptsitz in Leinfelden-Echterdingen und Standorten in München, Düsseldorf, Hamburg und Köln sowie Tochtergesellschaften in den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Polen, Portugal und den USA beschäftigt über 900 Mitarbeiter. *Kontakt * msg life ag Unternehmenskommunikation Frank Fahrner Humboldtstraße 35 70771 Leinfelden-Echterdingen Tel. +49 711 94958-9730 E-Mail: frank.fahrner@msg-life.com [1] Internet: www.msg-life.com [2] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: msg life ag Schlagwort(e): Informationstechnologie 2017-01-23 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 