Berlin - Interviews und Pressekonferenzen standen neben Twitter-Nachrichten in der letzten Woche hoch im Kurs, so die Analysten der Weberbank.So habe man den twitternden Donald Trump nun sowohl bei seiner ersten offiziellen Pressekonferenz beobachten, als auch ein Interview mit den beiden europäischen Zeitungen "Bild" und "The Times" lesen können. Daneben habe die Erklärung von Theresa May zum Vorgehen Großbritanniens beim Austritt aus der Europäischen Union angestanden.

