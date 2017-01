Frankfurt - Vorerst unverändert bleibt die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB), so die Experten von Union Investment.Auf der regulären Januar-Sitzung am Donnerstag seien die maßgeblichen Zinssätze beibehalten worden. EZB-Präsident Draghi habe sich in erster Linie auf die nach wie vor geringe Kerninflationsrate berufen, welche die derzeitige expansive Geldpolitik rechtfertige. Die Abwärtsrisiken für das Wachstum im Euroraum würden zudem noch überwiegen.

