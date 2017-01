Inflation in Großbritannien

Marktkommentar

Großbritannien: Faktorkosten insgesamt im Vergleich zur Inflation

Vergangene Woche wurde für Großbritannien eine Inflation von 1,6% ggü. dem Vorjahr gemeldet, die höchste Teuerungsrate seit Mitte 2014. Verursacht wurde dieser Inflationsanstieg durch höhere Ölpreise, die 2016 fast 60% zulegten, und das schwächere Pfund, dessen handelsgewichteter Wechselkurs im letzten Jahr um 14% nachgab. 2017 dürfte sich der Preisauftrieb zusehends beschleunigen. Die folgende Grafik zeigt, dass die britischen Unternehmen einen deutlichen Anstieg ihrer Faktorkosten verzeichnen. Diese höheren Faktorkosten werden in den nächsten Monaten wahrscheinlich an die britischen Verbraucher weitergegeben, was die Reallöhne entsprechend belasten wird. Das aktuelle Niveau der Faktorkosten impliziert einen weiteren Anstieg der Inflation im Jahr 2017.

