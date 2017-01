Prag/Wien (APA-ots) - Zwtl.: Tomasz Rowicki wird mit 1. März 2017 in den Vorstand der VIG Re berufen.

Rowicki verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Rückversicherungs- und Versicherungsindustrie. Im Jahr 2003 begann er als Rückversicherungsspezialist der Compensa Polen für die Vienna Insurance Group zu arbeiten. Von 2006 an verantwortete er die Rückversicherungsabteilungen von Compensa und PZM. 2012 ging Tomasz Rowicki nach Litauen, wo er federführend beim Aufbau der Aktivitäten der VIG auf dem Baltischen Nicht-Lebensversicherungsmarkt wirkte. Derzeit ist er Mitglied des Vorstands der Compensa Nicht-Leben Litauen, verantwortlich für Underwriting, Rückversicherung, Schaden und IT.

"Es ist eine Freude, Tomasz Rowicki in unserem Vorstand willkommen zu heißen", so Johannes Martin Hartmann, Vorstandsvorsitzender der VIG Re. "Ich kenne Tomasz seit über zwölf Jahren und schätze seine profunde Kenntnis der Rückversicherungsbranche und seine beeindruckende Erfolgsbilanz als Manager. Ich freue mich sehr, ihn an Bord zu haben.

Karl Fink, Aufsichtsratsvorsitzender der VIG Re, ergänzt: "Bei der Suche neuer Vorstandsmitglieder wenden wir einen Kriterienkatalog an, der unter anderem auch die Wertschätzung der VIG Kultur umfasst. Tomasz Rowicki stellt eine hervorragende Ergänzung der beeindruckend unterschiedlichen Talente im Vorstand unserer Gesellschaft dar."

Die VIG RE zajiovna, a.s. ist der erste Rückversicherer mit tschechischer Lizenz und klarem Fokus auf die CEE-Region. Das Unternehmen hat seine Geschäftstätigkeit am 8. August 2008 aufgenommen und im selben Jahr ein "A+"-Rating mit stabilem Ausblick durch die Rating Agentur Standard & Poor's erhalten. Diese Bewertung wurde im August 2016 erneut bestätigt. Die VIG Re verfolgt eine konservative Investitionsstrategie und Reservierungspolitik. Die erfolgreiche Unternehmensstrategie spiegelt sich in der kontinuierlich steigenden Zahl an Zedenten wider - die VIG Re zählt bereits rund 300 Versicherer zu Ihren Kunden.

Rückfragehinweis: VIG Re zajiovna, a.s. Markéta Musilová Boardoffice Manager +420 956 445 524 m.musilova@vig-re.com

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/7674/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0057 2017-01-23/10:39

AXC0062 2017-01-23/10:45