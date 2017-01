Die Präsidentschaft Trumps wird zur Belastungsprobe für amerikanische Demokratie und Weltordnung. Drei Faktoren, könnten bei dem Verlauf dieses Experiments eine besonders wichtige Rolle spielen. Ein Gastkommentar.

Mit dem Amtsantritt des 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten beginnt ein gewaltiges sozialwissenschaftliches Experiment, das bislang größte dieses noch jungen Jahrhunderts. Geprüft wird die Belastbarkeit politischer Ordnungen. Auf dem Spiel steht, unter anderem, die Zukunft der Politik. Bei diesem Experiment gibt es zwei große Versuchsanordnungen. Die erste betrifft die Belastbarkeit der amerikanischen Demokratie unter den Bedingungen großer Machtkonzentration in unzuverlässigen Händen. Nur selten herrschten in den USA in den letzten Jahrzehnten so klare Mehrheitsverhältnisse wie derzeit, mit Donald Trump im Weißen Haus, mit klaren Mehrheiten der republikanischen Partei in beiden Kammern des Kongresses und mit der Chance, den Obersten Gerichtshof durch neue Berufungen auf lange Zeit auf eine konservative Linie zu trimmen.

Zudem dürfte der neue Präsident alle Hebel in Bewegung setzen, um seine Machtbefugnisse weiter auszuweiten. Seinen Konzern führt Donald Trump nicht wie ein modernes, börsennotiertes Unternehmen, sondern als Familienbetrieb mit einem unangefochtenen Pater familias, der vor allem Loyalität einfordert. Man kann davon ausgehen, dass er so auch die Vereinigten Staaten von Amerika regieren will. Und man darf bezweifeln, dass der Eid auf die amerikanische Verfassung seine politischen Motivationen und seinen moralischen Kompass wesentlich verändern wird.

Die zweite Versuchsanordnung betrifft die Belastbarkeit der gegenwärtigen Weltordnung. Neben den USA sind dabei Russland und China die wichtigsten Akteure, und auch an der Spitze dieser Weltmächte stehen derzeit Männer, die nach Kräften versuchen, sich als Alleinherrscher zu präsentieren: Wladimir Putin und Xi Jinping, der gerade intensiv damit beschäftigt ist, seine Gefolgsleute im Zuge der anstehenden Neubesetzungen von Schlüsselpositionen im innersten Zirkel der chinesischen Kommunistischen Partei zu platzieren. Über die Zukunft der internationalen Ordnung entscheidet vor allem das Mit- und Gegeneinander dieser drei großen Mächte und damit ...

