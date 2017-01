Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta012/23.01.2017/10:39) - Corporate News

Information für unsere Kapitalanleger und Institutionelle Investoren



Sehr geehrte Damen und Herren,



wir dürfen Sie auf ein Research Update der Sphene Capital GmbH hinweisen:



Fairer Wert / Kursziel: 2,80 (unverändert)

Empfehlung: Kaufen



Das komplette Update, sowie alle weiteren Studien zur SANOCHEMIA Pharmazeutika

AG, sind auf unserer Homepage unter

http://www.sanochemia.at/de/investoren/aktie/research/ abrufbar.



Die Studien sind auch als print-copy erhältlich, bitte richten Sie Ihre

Bestellung an die Investor Relations-Stelle.



(Ende)



Aussender: SANOCHEMIA Pharmazeutika AG

Adresse: Boltzmanngasse 11, 1090 Wien

Land: Österreich

Ansprechpartner: Bettina Zuccato

Tel.: +43 1 3191456-336

E-Mail: b.zuccato@sanochemia.at

Website: www.sanochemia.at



ISIN(s): AT0000776307 (Aktie), DE000A1G7JQ9 (Anleihe)

Börsen: Entry Standard in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in

München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; MTF - Mid Market in

Wien; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1485164340540



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJanuary 23, 2017 04:39 ET (09:39 GMT)