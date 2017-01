Die Aktie des Automobilherstellers Volkswagen mit Sitz in Wolfsburg, Bundesland Niedersachsen, zog am Vortag um 0,27% auf 148,20 Euro an. Die Aktie sollte nun das Verlaufshoch bei 152,00 Euro herausnehmen und Kurs auf 155,00 Euro nehmen. Das Kursziel ist immer noch das offene Gap bei rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...