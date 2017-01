In den USA wurde zwar am vergangenen Freitag ein neuer US-Präsident vereidigt, der für eine neue Politik steht, für die Hedge-Fonds-Branche hat sich damit jedoch wenig verändert. Auch im vierten Quartal haben Investoren massiv Gelder aus diesem gehobenen Anlagesegment abgezogen, hat das Researchhaus HFR ermittelt: 19 Milliarden Dollar.

Die Anleger haben damit bereits das fünfte Quartal in Folge Mittel abgezogen. Auf Jahressicht summiert sich der Abfluss auf 70 Milliarden Dollar. Dennoch konnten Hedge-Fonds, dank des Marktaufschwungs im Gefolge der US-Wahlen, zum ersten Mal die Schwelle von 3 Billionen Dollar an verwaltetem Vermögen überwinden. Grund hierfür ist die gute Performance der Fonds, wodurch das verwaltete Vermögen mehr zunahm als Anlagegelder abflossen. Doch ein Monat, in dem es nicht so gut läuft, könnte schon reichen, um wieder unter diese Marke zu fallen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/smh

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2017 04:53 ET (09:53 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.