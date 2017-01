Stuttgart - Absoluter Umsatzspitzenreiter war an der Börse Stuttgart die neue Tieranleihe (ISIN DE000CZ40LW5/ WKN CZ40LW) der Commerzbank (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100), so die Börse Stuttgart.In den ersten Handelstagen seien bereits über 36 Millionen Euro umgesetzt worden. Verzinst werde die Anleihe mit 4,0 Prozent p.a. Die Besonderheit dieser Anleihe sei, dass sie nachrangig sei: Im Verwertungsfall stünden die Anleihegläubiger dieses Bonds nicht an erster Stelle der Rangfolge. Die Rückzahlung solle am 30.03.2027 erfolgen. Ab einer Mindeststückelung von 1.000 Euro nominal könne die 500 Millionen Euro-Anleihe gehandelt werden. Die Ratingagentur S&P vergebe die Ratingnote BBB-. (Ausgabe 2 vom 20.01.2017) (23.01.2017/alc/n/a)

