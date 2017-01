Die Privatbank Berenberg hat die Aktie des französischen Telekomkonzerns Orange SA mit "Hold" und einem Kursziel von 16 Euro in die Bewertung aufgenommen. Auf den ersten Blick erscheine das Papier günstig und der französische Telekomsektor profitiere von einem stabilen Preisumfeld mit Hoffnungen auf eine Konsolidierung, schrieb Analyst Nicolas Didio in einer Studie vom Montag. Aufgrund der hohen Investitionen von Orange in den wichtigen Märkten Frankreich, Spanien und Afrika werde es für das Unternehmen aber in den kommenden Jahren schwieriger, Erträge aus den freien Geldmitteln zu generieren. Dazu kämen die unter dem Branchendurchschnitt liegende Dividendenrendite und mögliche regulatorische Änderungen in Frankreich./mne/gl

