DAX - Unterstützung wird gekauft

Hallo am Vormittag,

der DAX® kam auch am vergangenen Freitag nicht über den Horizontalwiderstand bei 11.640 Punkten hinaus. Nach dem Wochenende ging es dann heute Morgen zunächst gut 100 Punkte tiefer los, bevor im Verlauf des Vormittags eine kräftige Erholung in Richtung 11.600 Punkte einsetzte.

Auch in der schwachen Eröffnung am Montagmorgen wurde die jüngste Handelsspanne zwischen 11.535 und 11.635 Punkten nicht auf Stundenschlusskursbasis verlassen, da im Unterstützungsbereich wieder die Käufer das Ruder übernahmen. Kurzfristig hat der Index weiteres Erholungspotenzial in Richtung des Schlusskurses vom Freitag. In dem Bereich ist dann spätestens wieder mit größerem Verkaufsinteresse zu rechnen. Erst ein nachhaltiger Ausbruch aus der genannten Spanne schafft neue Fakten. Bis dahin ist eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung zu favorisieren die sich nur mit einem antizyklischen Ansatz handeln lässt.

DAX® in Punkten Stundenchart : 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 30.12.2016 bis 23.01.2017 Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2012 - 01.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

