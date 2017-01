Der überraschende Wahlsieg von Donald Trump löste eine kräftige Rally am Aktienmarkt aus. So legte der US-Leitindex S&P 500 seit Anfang November um rund neun Prozent zu, ähnlich kräftig ging es auch für die Technologieaktien im Nasdaq 100-Index aufwärts. Allerdings hielt die Kauflaune bei den Blue Chips nur bis Mitte Dezember an, seitdem pendeln die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...