Stuttgart - Die Finanztochter des Baustoffunternehmens HeidelbergCement (ISIN DE0006047004/ WKN 604700) hat eine 750 Millionen Euro Anleihe (ISIN XS1549372420/ WKN A19BPE) begeben, so die Börse Stuttgart.Der Kupon sei für die vierjährige Laufzeit auf 0,5 Prozent p.a. festgelegt worden. Der Emittent hat sich in den Anleihebedingungen ein Kündigungsrecht eingeräumt: Die Make Whole Call Option bis zum 18.11.2020 unter Zahlung einer Prämie von 0,2 Prozent und ab dem 18.11.2020 zu 100,0 Prozent, sprich ohne Prämie, gezogen werden, so die Börse Stuttgart. Die kleineste handelbare Einheit der Anleihe sei 1.000 Euro nominal.

