Zukunftsinvestitionen flankieren solides organisches Wachstum

Die Investoren der All for One Steeb AG (ISIN DE0005110001, Prime Standard, A1OS GY) scheinen gegenwärtig stark auf die Relation zwischen allgemeiner Umsatzentwicklung (15/16: +10%) und der Entwicklung der wiederkehrenden Umsätze (+7%) zu achten. Auf Grund der hohen strategischen Bedeutung der wiederkehrenden Umsätze ist dies nachvollziehbar, greift in unseren Augen aber zu kurz: Die strategische Wachstumsgeschichte bei Managed Cloud Services/Wartung ist intakt. Der erzielte organische Zuwachs liegt mit 7% deutlich über dem Wachstum des IT-Services-Marktes in Deutschland (16e: +2,7%). Die All for One Steeb Kursentwicklung in 2016 (-29%) hat dazu geführt, dass die Aktie nun im Mehrjahresvergleich eher günstig ist, bei gleichzeitig unverändert guten Wachstumsperspektiven (Wachstum durch SAP S/4HANA, Up-Selling, Outsourcing-Trend, Industrie 4.0). Kurz- bis mittelfristig dürften strategische Zukunftsinvestitionen (u.a. in Mitarbeiterqualifikation; Erweiterung Cloud Service Portfolio; Entwicklung eigener SAP S4/HANA-Branchenlösungen) die Margen leicht belasten - wir sehen hierin eine Chance, Positionen in der Aktie allmählich aufzustocken, da spätestens erneute Margenausweitungen den Kurs wieder anstoßen werden. DCF- und Peer-Bewertung zeigen deutliches Potenzial, unser Kursziel heben wir daher an.

Wir ermitteln für die All for One Steeb-Aktie einen fairen Wert von EUR 68,00 und bestätigen unser Rating mit 'Kaufen'.

